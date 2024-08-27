В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест

Новый евпаторийский детский сад «Фидан» расположен в микрорайоне Исмаил-бей. Здание построено с учетом всех современных требований к комфортному и безопасному пребыванию детей: в помещениях установлены обогреваемые полы и ударопрочное остекление. Здесь есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и изучения иностранного языка, пищеблок с современным оборудованием.
Вентилируемый фасад выполнен в пяти цветах, а на благоустроенной территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и спортивными снарядами. Все элементы благоустройства соединены пешеходными дорожками и дополнены уличным освещением. Детский сад рассчитан на 6 групп детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Глава администрации Евпатории Александр Юрьев поздравил жителей микрорайона с этим долгожданным событием.
«Фидан» в переводе с крымскотатарского означает «росток». Желаю, чтобы малыши в новом детском саду, как ростки растений, тянулись к солнцу, свету и добру. Пусть для каждого из них детство будет порой безграничного счастья, положительных эмоций и ярких впечатлений! – подчеркнул он.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма