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В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест

В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:58 27.08.2024

Новый евпаторийский детский сад «Фидан» расположен в микрорайоне Исмаил-бей.  Здание построено с учетом всех современных требований к комфортному и безопасному пребыванию детей: в помещениях установлены обогреваемые полы и ударопрочное остекление. Здесь есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и изучения иностранного языка, пищеблок с современным оборудованием.

Вентилируемый фасад выполнен в пяти цветах, а на благоустроенной территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и спортивными снарядами. Все элементы благоустройства соединены пешеходными дорожками и дополнены уличным освещением. Детский сад рассчитан на 6 групп детей в возрасте от 3 до 6 лет.

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В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест В Евпатории открыли новый детский сад на 135 мест

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев поздравил жителей микрорайона с этим долгожданным событием.

«Фидан» в переводе с крымскотатарского означает «росток». Желаю, чтобы малыши в новом детском саду, как ростки растений, тянулись к солнцу, свету и добру. Пусть для каждого из них детство будет порой безграничного счастья, положительных эмоций и ярких впечатлений! – подчеркнул он.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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