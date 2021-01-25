В Евпатории открыли обновленный Мойнакский парк

В Евпатории состоялось торжественное открытие полностью обновленного Мойнакского парка. Как уточнили в региональном офисе Главного управления по реализации национальных проектов, общественная территория для комфортного отдыха горожан построена в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В праздничном мероприятии приняли участие начальник Регионального проектного офиса Наталья Писарева, а также руководители городской власти, представители общественности и подрядных организаций. В своем приветственном выступлении Наталья Писарева поздравила жителей Евпатории с этим значимым событием и пожелала дальнейших успехов в динамичном развитии по всем направлениям городской инфраструктуры в целом.

Сегодня в этот торжественный день очень рада тому, что удостоена поздравить жителей и гостей Евпатории с открытием Мойнакского парка. Безусловно, это значимое и яркое событие. Поистине уверена, что обновленный парк принесет огромную радость его посетителям и прослужит много лет, позитивно влияя на общий имидж города и настроение всех горожан. Желаю, чтоб местные власти не останавливались на достигнутом и продолжали слаженную работу по всем направлениям, улучшая городскую инфраструктуру, — отметила Наталья Писарева.

Участникам мероприятия провели экскурсию по парку. В ходе ознакомления с парковой зоной представители подрядной организации проинформировали, что на указанном объекте установлено уличное освещение, уложена тротуарная плитка, завершено озеленение земельных участков, завершен монтаж спецоборудования для скейт-зоны и установлены малые архитектурные формы (световые, деревянные, декоративные и кованные конструкции). Новинкой в парке стала IT-зона с бесплатным интернет сервисом «WiFi», где можно подзарядить мобильные гаджеты и другие электронные устройства.

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)