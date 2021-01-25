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В Евпатории открыли обновленный Мойнакский парк

В Евпатории открыли обновленный Мойнакский парк

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 25.01.2021

В Евпатории состоялось торжественное открытие полностью обновленного Мойнакского парка. Как уточнили в региональном офисе Главного управления по реализации национальных проектов, общественная территория для комфортного отдыха горожан построена в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

В праздничном мероприятии приняли участие начальник Регионального проектного офиса Наталья Писарева, а также руководители городской власти, представители общественности и подрядных организаций. В своем приветственном выступлении Наталья Писарева поздравила жителей  Евпатории с этим значимым событием и пожелала дальнейших успехов в динамичном развитии по всем направлениям городской инфраструктуры в целом.

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

Сегодня в этот торжественный день очень рада тому, что удостоена поздравить жителей и гостей Евпатории с открытием Мойнакского парка. Безусловно, это значимое и яркое событие. Поистине уверена, что обновленный парк принесет огромную радость его посетителям и прослужит много лет, позитивно влияя на общий имидж города и настроение всех горожан. Желаю, чтоб местные власти не останавливались на достигнутом и продолжали слаженную работу по всем направлениям, улучшая городскую инфраструктуру, —  отметила Наталья Писарева.

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

Участникам мероприятия провели экскурсию по парку. В ходе ознакомления с парковой зоной представители подрядной организации проинформировали, что на указанном объекте установлено уличное освещение, уложена тротуарная плитка, завершено озеленение земельных участков, завершен монтаж спецоборудования для скейт-зоны и установлены малые архитектурные формы (световые, деревянные, декоративные и кованные конструкции). Новинкой в парке стала IT-зона с бесплатным интернет сервисом «WiFi», где можно подзарядить мобильные гаджеты и другие электронные устройства.

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

В Симферополе подвели итоги эко-акции «ЕлкоВорот» В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась эко-акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше. Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11.00 до 15.00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста. - Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, - сказал журналистам Денис Попко, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели, - рассказал посетивший акцию Сергей Водолазкин, начальник управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. – И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся. - В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, - рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

В Евпатории открыли обновленный Мойнакский парк

В Евпатории открыли обновленный Мойнакский парк

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

 

 

 

В Евпатории открыли обновленный Мойнакский парк

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