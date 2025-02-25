В Евпатории открыли памятный знак «Защитникам Отечества»

В администрации Евпатории отмечают:
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция, в которой участвуют и евпаторийцы – настоящие герои, вставшие на защиту интересов страны и безопасности россиян. Именно в их честь был установлен этот памятный знак, который станет символом благодарности и напоминанием о мужестве и самоотверженности защитников Отечества.
В торжественном мероприятии приняли участие глава города Евпатории Галина Герасимова, заместитель главы администрации Иван Просоедов, военнослужащие, их семьи, школьники и волонтёры.
Галина Герасимова выразила глубокую благодарность всем, кто участвовал в создании и установке этого мемориала.
Наш народ не раз доказывал свое мужество и единство в самые сложные времена. И сегодня мы видим, как жители Евпатории, как и вся страна, объединяются, чтобы поддержать наших бойцов. Давайте и дальше будем вместе, потому что только в единстве наша сила! – подчеркнула глава города.
Кроме того, участники митинга почтили память бойцов, которые погибли, выполняя свой долг, и возложили цветы к монументу.
Отметим, что памятный знак обустроен по инициативе и на средства семьи Вышинских, представители которой учились в учебно-воспитательном комплексе «Интеграл».
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории
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