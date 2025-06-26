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В Евпатории открыли первый в Крыму парк «Патриот»
фото: пресс-служба Госсовета РК

В Евпатории открыли первый в Крыму парк «Патриот»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:38 26.06.2025

В Евпатории состоялось торжественное открытие первого в Республике Крым парка «Патриот», расположенного на территории одной из воинских частей. В церемонии приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Айдер Типпа и заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксёнов.

Открытие парка стало важным шагом в патриотическом воспитании молодёжи. Айдер Типпа подчеркнул, что парк демонстрирует связь истории, настоящего и будущего, представляя экспозицию техники, используемой как в гражданской сфере, так и в вооруженных силах. Он отметил актуальность некоторых образцов техники, несмотря на постоянное технологическое развитие, а также интерес к экспозиции со стороны студентов Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, что служит подтверждением эффективности подобных проектов для развития патриотизма и понимания технологического прогресса.

Валерий Аксёнов также подчеркнул значимость парка для патриотического воспитания, акцентировав внимание на важности сохранения исторической памяти и ознакомления молодёжи с современными технологиями. Он сообщил о планах создания аналогичных парков в других городах Крыма, включая Симферополь.

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Для организации экскурсий и подготовки экскурсоводов планируется сотрудничество с Министерством культуры Республики Крым и администрацией города Евпатории. Валерий Аксёнов выразил благодарность жителям города, городским властям и командованию Черноморского флота за поддержку данного проекта.

Парк «Патриот» призван стать важным центром патриотического воспитания подрастающего поколения. В планах организаторов предусмотрено проведение экскурсий для школьников, кадетских классов и воспитанников военно-патриотических клубов. Экспозиция парка будет пополняться, в том числе за счёт экспонатов с авиаремонтного завода.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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