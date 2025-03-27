В Евпатории открыт Центр социального общения старшего поколения

В Евпатории открыли Центр социального общения старшего поколения. Это пространство создано на базе клиентской службы Отделения Социального фонда России по Республике Крым специально для граждан пенсионного возраста.
Здесь обеспечены условия для встреч и дружеского общения пенсионеров, посетили смогут также повысить свою компьютерную и финансовую грамотность, посещать различные лекции, принимать участие в интеллектуальных квестах, викторинах и экскурсиях. Центр стал 13-м в Крыму, открытым в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Семья», и государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.
СПРАВКА. Центры общения старшего поколения начали открываться в 2022 году на площадках, освободившихся после слияния двух фондов – Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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С тегами: социальная сфера Крыма