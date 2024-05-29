В Евпатории отметили День пограничных войск

Вы – образец мужества и пример для подрастающего поколения. Спасибо за защиту рубежей нашего государства. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия! — цитирует пресс-служба главу администрации Евпатории Александра Юрьева.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших сотрудников пограничных войск и возложили цветы к памятному знаку «Пограничникам всех поколений».

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории