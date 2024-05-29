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В Евпатории отметили День пограничных войск

В Евпатории отметили День пограничных войск

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 13:47 29.05.2024

В Евпатории — в сквере Воинов-интернационалистов — состоялся торжественный митинг, посвященный Дню пограничника и 106-ой годовщине образования службы.

Вы – образец мужества и пример для подрастающего поколения. Спасибо за защиту рубежей нашего государства. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия! — цитирует пресс-служба главу администрации Евпатории Александра Юрьева. 

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших сотрудников пограничных войск и возложили цветы к памятному знаку «Пограничникам всех поколений».

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источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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