В Евпатории отметили День пограничных войск

В Евпатории — в сквере Воинов-интернационалистов — состоялся торжественный митинг, посвященный Дню пограничника и 106-ой годовщине образования службы.
Вы – образец мужества и пример для подрастающего поколения. Спасибо за защиту рубежей нашего государства. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия! — цитирует пресс-служба главу администрации Евпатории Александра Юрьева.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших сотрудников пограничных войск и возложили цветы к памятному знаку «Пограничникам всех поколений».
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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