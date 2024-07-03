В Евпатории отремонтируют 500 подъездов многоквартирных домов

Глава республики акцентировал необходимость привести Евпаторию в надлежащий порядок в кратчайшие сроки. «Город нужно полностью преобразить, он должен соответствовать образу курорта. Главная задача на сегодня – определиться, какими силами и средствами мы добьемся этой цели. Напоминаю, что все должно быть на постоянном личном контроле руководства администрации муниципалитета, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Среди актуальных задач Сергей Аксёнов обозначил санитарную очистку и уборку, полив зеленых насаждений, порубку сухостоя, завершение работ по ремонту тротуаров, урегулирование тарифа на содержание и ремонт имущества многоквартирных домов.

При этом Глава республики подчеркнул, что прием актов выполненных работ ответственными лицами должен проводиться на местах.

Абсолютно все должно делаться при непосредственном участии начальства, которое выходит на улицы, лично следит за процессами, корректирует деятельность коммунальных служб при необходимости, общается с гражданами. Нам надо один раз полностью выстроить и отладить систему – и просто поддерживать ее в надлежащем состоянии. После 15 июля в Евпатории не должно остаться «серых зон», каждый участок будет закреплен за ответственным лицом, – пояснил Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов отметил, что нужно привести в порядок парковки и площадки с открытым грунтом.

Все площадки перед магазинами, внутридомовые территории должны быть или отсыпаны щебнем, или заасфальтированы. На протоптанные пешеходами дорожки можно уложить плиты, – считает Глава республики.

Помимо прочего, Сергей Аксёнов поручил администрации Евпатории контролировать соблюдение перевозчиками расписания движения общественного транспорта; выстроить взаимодействие с частными подрядчиками и перераспределить зоны уборки с коммунальными службами города; организовать полив газонов, а также занизить их уровень. Глава Крыма добавил, что по мере надобности городу будет предоставлено дополнительное число поливальных машин.

В дополнение Сергей Аксёнов проинформировал, что отремонтировать за личные средства 500 подъездов в евпаторийских МКД взял на себя обязательство Роман Тихончук. Список наиболее нуждающихся в ремонте подъездов будет согласован с администрацией города.

Кроме того, Глава Крыма заострил внимание руководства администрации и подрядной организации на необходимости ускорить демонтаж аварийного морского причала набережной им. В.В. Терешковой и закончить работы в заявленный ранее срок.

В совещании приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик, глава администрации города Евпатории Александр Юрьев, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым