В Евпатории отремонтируют дороги и дворовые территории. Какие?

Ещё раз хочу подчеркнуть, что выделение дополнительного финансирования имеет огромное значение для нашего города. За эти средства решим множество актуальных для Евпатории проблем, — говорит Александр Юрьев.

Отремонтировать стадион Дворца спорта им. Ю. А. Гагарина, а также выполнить текущий ремонт некоторых помещений Евпаторийского центра культуры и досуга.

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