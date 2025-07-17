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В Евпатории отремонтируют дороги и дворовые территории. Какие?
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Евпатории отремонтируют дороги и дворовые территории. Какие?

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:46 17.07.2025

За счёт дополнительного финансирования в размере 1 млрд рублей, выделенного из бюджета Республики Крым, в Евпатории будут выполнены важные работы по благоустройству. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил глава администрации города Александр Юрьев.

Планируется отремонтировать автомобильные дороги:

  • ул. Новосёловское шоссе от въездного кольца до кольца по ул. Эскадронная;
  • въездная развязка на пересечении автодороги Симферополь — Евпатория, ул. Раздольненское шоссе и ул. Новосёловское шоссе, ул. Симферопольская;
  • транспортное кольцо на ул. Эскадронная;
  • ул. Перекопская;
  • ул. Революции от сквера им. Караева до ул. Эскадронная;
  • ул. 9 Мая от пр. Победы до ул. Первомайская;
  • ул. Крупской;
  • ул. Гражданская;
  • пер. Товарный;
  • пр-д Советский;
  • ул. Советская от ул. Некрасова до ул. Дёмышева;
  • ул. 60 лет Октября;
  • ул. Первомайская;
  • ул. Вольная;
  • ул. Дёмышева от пр. Победы до ул. Фрунзе;
  • пгт Новоозёрное ул. Героев-Десантников;
  • пгт Заозёрное ул. Гайдара.
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Благоустроить дворы и общественные территории:

  • пр. Ленина (пешеходная зона);
  • ул. 2-й Гвардейской Армии (2-й этап);
  • двор по пр. Победы, 16, 18;
  • двор по ул. Советская, 5, 7, пр-д Советский, 2;
  • двор по ул. Некрасова, 88 А.

Отремонтировать стадион Дворца спорта им. Ю. А. Гагарина, а также выполнить текущий ремонт некоторых помещений Евпаторийского центра культуры и досуга.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что выделение дополнительного финансирования имеет огромное значение для нашего города. За эти средства решим множество актуальных для Евпатории проблем, — говорит Александр Юрьев. 

источник: по информации главы администрации города Евпатории в социальной сети «Вконтакте».

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