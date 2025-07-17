В Евпатории отремонтируют дороги и дворовые территории. Какие?

За счёт дополнительного финансирования в размере 1 млрд рублей, выделенного из бюджета Республики Крым, в Евпатории будут выполнены важные работы по благоустройству. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
Планируется отремонтировать автомобильные дороги:
- ул. Новосёловское шоссе от въездного кольца до кольца по ул. Эскадронная;
- въездная развязка на пересечении автодороги Симферополь — Евпатория, ул. Раздольненское шоссе и ул. Новосёловское шоссе, ул. Симферопольская;
- транспортное кольцо на ул. Эскадронная;
- ул. Перекопская;
- ул. Революции от сквера им. Караева до ул. Эскадронная;
- ул. 9 Мая от пр. Победы до ул. Первомайская;
- ул. Крупской;
- ул. Гражданская;
- пер. Товарный;
- пр-д Советский;
- ул. Советская от ул. Некрасова до ул. Дёмышева;
- ул. 60 лет Октября;
- ул. Первомайская;
- ул. Вольная;
- ул. Дёмышева от пр. Победы до ул. Фрунзе;
- пгт Новоозёрное ул. Героев-Десантников;
- пгт Заозёрное ул. Гайдара.
Благоустроить дворы и общественные территории:
- пр. Ленина (пешеходная зона);
- ул. 2-й Гвардейской Армии (2-й этап);
- двор по пр. Победы, 16, 18;
- двор по ул. Советская, 5, 7, пр-д Советский, 2;
- двор по ул. Некрасова, 88 А.
Отремонтировать стадион Дворца спорта им. Ю. А. Гагарина, а также выполнить текущий ремонт некоторых помещений Евпаторийского центра культуры и досуга.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что выделение дополнительного финансирования имеет огромное значение для нашего города. За эти средства решим множество актуальных для Евпатории проблем, — говорит Александр Юрьев.
источник: по информации главы администрации города Евпатории в социальной сети «Вконтакте».
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С тегами: инфраструктура Крыма