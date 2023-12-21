В Евпатории озвучили итоги конкурса «Новогодняя игрушка»

В Евпатории подвели итоги муниципального конкурса «Новогодняя игрушка – 2024». В этом году в нем приняли участие 191 ребенок – воспитанники детских садов, школьники и ученики школ искусств.

Ребята прислали на конкурс разнообразные поделки, среди них – снеговики, дракончики, елочки, Деды Морозы, гномы, праздничные венки, новогодние сани и елочные игрушки. При этом 30 работ были признаны лучшими. По традиции чествование победителей прошло в читальном зале библиотеки им. А. С. Пушкина в День Святого Николая, который считается покровителем детей. Грамоты и сладкие подарки им вручили глава города Эммилия Леонова и глава администрации Елена Демидова.

Каждый участник вложил в свою поделку любовь, талант и веру в волшебство. Благодарю всех ребят и их родителей за участие в конкурсе, – цитирует пресс-служба Елену Демидову.

После награждения Дед Мороз и Снегурочка провели для детей веселые игры.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории