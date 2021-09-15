В Евпатории парень купил лоток малины, но расплатился фальшивкой. Где взял? В Интернет

В дежурную часть ОМВД России в Евпатории обратилась продавец одного из евпаторийских рынков с заявлением, что неизвестный молодой человек расплатился за лоток малины, стоимостью 150 рублей купюрой номиналом 5000 рублей, подлинность которой вызывает сомнение.

В ходе опроса заявителя правоохранителям удалось получить приметы подозреваемого. Благодаря своевременно проведённым оперативно-поисковым мероприятиям, молодой человек, пытавшийся расплатиться сомнительной купюрой был установлен и задержан. Им оказался 27-летний житель Иркутской области, временно проживающий в Евпатории. В ходе личного досмотра при нём оказалась ещё одна аналогичная банкнота. На допросе задержанный пояснил, что три поддельные банкноты он приобрёл через сеть Интернет и прибыл в г. Евпаторию с целью их сбыта. Всего ему удалось сбыть две купюры. Купюры сотрудниками полиции были направлены на исследование, в ходе которого был установлен факт подделки, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение и сбыт поддельных денег). Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция напоминает, за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена максимальная уголовная ответственность в виде лишения свободы до 8 лет с крупным штрафом. Если Вы усомнились в подлинности передаваемых вам купюр, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «102».