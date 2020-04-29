В Евпатории — патриотический проект «Герой в каждом доме»

Старт патриотическому проекту «Герой в каждом доме» дала администрация Евпатории.



Цель проведения проекта — рассказать историю каждой семьи, каждого героя, и создать онлайн-музей на страницах социальных сетей. По условиям, участникам необходимо сделать фото с фотоальбомом, письмом с фронта, гимнастеркой, портретом, медалью или любой памятной вещью своих бабушки или дедушки, участников ВОВ. Фото необходимо загрузить в альбом https://vk.com/album-191715482_271728978 или прислать в директ инстаграм-аккаунта @_prodvizh, обязательно написав имя героя. Кроме того, участникам предложено использовать следующие хештеги: #ГеройВкаждомДоме, #МузейПобеды, #АльбомПамяти. Ко Дню Великой Победы из всех фотографий участников организаторы создадут видеоклип, — отмечают в Управлении по делам семьи, молодёжи и спорта администрации города Евпатории.

В проекте уже приняли участие более 60 человек, в том числе все депутаты Евпаторийского городского совета от партии «Единая Россия», а также, депутат Государственного совета Республики Крым.

Кроме того, в Евпатории реализуется патриотическая акция «Народная летопись: #ПроГерояЕвпатория».

Цель акции – вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших победу нашего народа, в летопись Великой Отечественной войны, опубликовать истории о войне близких людей, сохранив их имена для истории России.

Условия акции:

необходимо записать видеоролик длительностью не менее 1 минуты, но не более 5 минут с рассказом о своем героическом предке.

для видеозаписи можно использовать мобильный телефон, но с хорошим разрешением. Важно во время видеосъемки телефон держать горизонтально.

готовый видеоролик нужно опубликовать на своей странице с хештегом #ПроГерояЕвпатория или отправить готовый видеоролик на почту narodnaya_letopis75@mail.ru

для публикации вашей истории в группе «Народная летопись #ПроГероя» на почту narodnaya_letopis75@mail.ru необходимо прислать фотографию автора видеоролика, а также фотографию героя истории.

Также евпаторийцев приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»-2020 онлайн.

Для участия необходимо прислать на электронную почту пресс-службы администрации города Евпатории gorod.yevpatoriya@gmail.com фотографию своего родственника – солдата Великой Отечественной Войны – и короткий рассказ о его боевом пути и наградах. В теме письма указать «Бессмертный полк», — отмечают в евпаторийской администрации.

Специалисты пресс-службы администрации подготовят штендер «Бессмертный полк». Фотоинформация о героях войны будет размещена на официальном сайте города Евпатории http://my-evp.ru

Кроме того, будет запущена видеозапись со всеми фотографиями героев на евпаторийском телевидении.