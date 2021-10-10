В Евпатории перенесли марафонский забег

В Евпатории забег «Крымский марафон» перенесли на неопределённый срок. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил глава городской администрации Роман Тихончук.

Друзья! 17 октября в нашем городе должен был состояться Крымский марафон. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было принято решение о его переносе. О новых сроках проведения забега будет объявлено дополнительно, — написал на своей странице в Facebook Тихончук.