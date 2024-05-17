В Евпатории «по горячим следам» задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило сообщение от 69-летнего местного жителя, который заявил об угоне принадлежащего ему легкового автомобиля «Renault Koleos», припаркованного во дворе дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на одной из центральных улиц города угнанный автомобиль был обнаружен. Подозреваемого сотрудники полиции оперативно задержали неподалёку от транспортного средства в состоянии сильного алкогольного опьянения. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Сакского района. Он пояснил полицейским, что, находясь в состоянии опьянения, через незапертую дверь проник в салон припаркованного автомобиля, кнопкой завёл транспортное средство и уехал, после чего, не справившись с управлением, совершил столкновение с деревом, — рассказали в МВД по РК.

Дознавателем ОМВД России по г. Евпатории в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (угон). Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.