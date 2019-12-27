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В Евпатории победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получили награды

В Евпатории победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получили награды

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:20 27.12.2019

Торжественная церемония награждения победителей, финалистов и участников муниципального этапа профессиональных конкурсов педагогического мастерства – «Учитель года России-2020» и «Воспитатель года России-2020» в Евпатории состоялась 26 декабря.

В актовом зале средней школы № 13 чествовали тех, кто любит и ценит свою профессию, славится учебными достижениями, дарит свой талант, своё творчество, своё искусство детям, — отмечают в Информационно-аналитическом отделе Евпаторийского городского совета.

Дипломами 1 степени муниципального этапа конкурсов «Учитель года России — 2020» «Воспитатель года России – 2020» были награждены:

  • Кузнецова Нина Юрьевна, учитель русского языка и литературы ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
  • Наумова Валерия Валерьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»

Дипломом победителя муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России-2020» была награждена:

  • Агапитова Лариса Петровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 имени 1 Мая города Евпатории Республики Крым».

В Евпатории победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получили награды В Евпатории победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получили награды В Евпатории победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получили награды В Евпатории победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получили награды

фото: Информационно-аналитический отдел Евпаторийского городского совета

В Евпатории победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получили награды

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