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В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:54 07.01.2020

7 января в Евпатории состоялся традиционный спортивный праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели». В мероприятии приняли участие 172 человека. Безопасность обеспечивали сотрудники МЧС.

В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

Закалиться в этом году в акватории Черного моря и таким образом отметить Рождественские праздники собралось 200 человек. Для обеспечения безопасного заплыва «моржей» и недопущения чрезвычайных происшествий на воде осуществляли патрулирование береговой линии и морской акватории сотрудники отделения ГИМС, патрульной группы и 2-й водолазно-спасательной группы водолазного отделения г. Евпатория.

После удачного оздоровительного заплыва все желающие могли провести время в тепле, попить горячего чая в мобильных пунктах обогрева, которые специально устанавливали сотрудники Крымского подразделения МЧС России, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

Всего для обеспечения безопасного массового заплыва от МЧС России было задействовано 27 человек личного состава и 4 единицы специализированной техники, а также 2 мобильных пункта обогрева.

В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

Отметим, что температура воды была в 3 раза выше температуры воздуха: +6 (море) и около 0 (воздух). Заплыву предшествовала небольшая шоу-программа с Дедом Морозом.

В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

«Моржи» из самых разных городов Крыма собрались на Театральной площади и сначала разогрели себя танцами и хороводами, после чего выстроились в единую колонну с флагами и транспарантами. С песнями они прошли к морю.

В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

Рождественское купание прошло на пляже, возле скульптуры Геракла.

В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

Фото: ГУ МЧС по РК, Вести-Севастополь, molochnoe-crimea.ru.

В Евпатории почти две сотни человек устроили «Рождественский заплыв»

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