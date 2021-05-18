В Евпатории почтили память депортированных народов Крыма

В Евпатории состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам депортации, приуроченная к 77-й годовщине Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году была начата принудительная депортация народов, проживающих в Крыму. С территории полуострова были депортированы около 200 тысяч крымских татар. В мае-июне 1944 года 11 тысяч армян, 12 тысяч болгар, 14 тысяч греков в Среднюю Азию.

Вечная память безвинно пострадавшим и тем, кто не дожил до возвращения на историческую родину. Пусть никогда не повторятся те страшные дни на нашей земле! — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ главу администрации Евпатории Романа Тихончука.

Историческая справедливость в отношении народов, подвергшихся депортации, была восстановлена 21 апреля 2014 года, когда, после присоединения Крыма к России Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Присутствующие почтили память всех погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу жертвам депортации.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории