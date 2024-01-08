В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

В Евпатории сотрудники полиции и кадеты почтили память погибших при высадке Евпаторийского десанта в годы Великой отечественной войны.

Традиционно 5 января полицейские Евпатории, кадеты и представители общественного совета и ветеранской организации почтили память погибших в годы ВОВ бойцов, возложив цветы к памятнику погибшим правоохранителям, установленном у часовни святого Георгия Победоносца.

5 января 1942 года в период Великой Отечественной войны, с целью отвлечения вражеских сил от осажденного Севастополя и Керченского полуострова, между городами Саки и Евпатория высадился тактический морской десант советских войск.

Евпаторийский десант состоял из усиленного батальона морской пехоты. Несколько дней десантники ожесточённо сражались с превосходящим по силе врагом. Из 700 десантников в живых остались единицы. В составе десанта в тяжелых боях сражались и героически погибли сотрудники евпаторийской и сакской милиции. За помощь морякам-черноморцам большая часть мирного населения Евпатории была расстреляна на месте. Сейчас на этом месте расположен мемориальный комплекс «Красная горка».

Начальник ОМВД России по г. Евпатории подполковник полиции Евгений Пилипенко освежил в памяти присутствующих события тех героических сражений и призвал почтить память погибших возложением цветов.

Затем полицейские, ветераны ОВД и кадеты выехали к памятнику десантникам, возведенном на побережье. Как дань памяти погибшим в жестокой схватке с врагом к памятнику Евпаторийскому десанту был возложен венок.

Фото и материалы: пресс-служба МВД по РК.