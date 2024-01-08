Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | История Крыма | В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта
актуально в республике
В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 13:45 08.01.2024

В Евпатории сотрудники полиции и кадеты почтили память погибших при высадке Евпаторийского десанта в годы Великой отечественной войны.

В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

Традиционно 5 января полицейские Евпатории, кадеты и представители общественного совета и ветеранской организации почтили память погибших в годы ВОВ бойцов, возложив цветы к памятнику погибшим правоохранителям, установленном у часовни святого Георгия Победоносца.

В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

5 января 1942 года в период Великой Отечественной войны, с целью отвлечения вражеских сил от осажденного Севастополя и Керченского полуострова, между городами Саки и Евпатория высадился тактический морской десант советских войск.

В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

Евпаторийский десант состоял из усиленного батальона морской пехоты. Несколько дней десантники ожесточённо сражались с превосходящим по силе врагом. Из 700 десантников в живых остались единицы. В составе десанта в тяжелых боях сражались и героически погибли сотрудники евпаторийской и сакской милиции. За помощь морякам-черноморцам большая часть мирного населения Евпатории была расстреляна на месте. Сейчас на этом месте расположен мемориальный комплекс «Красная горка».

Узнайте больше:  Останки бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в районе Керчи

В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

Начальник ОМВД России по г. Евпатории подполковник полиции Евгений Пилипенко освежил в памяти присутствующих события тех героических сражений и призвал почтить память погибших возложением цветов.

В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

Затем полицейские, ветераны ОВД и кадеты выехали к памятнику десантникам, возведенном на побережье. Как дань памяти погибшим в жестокой схватке с врагом к памятнику Евпаторийскому десанту был возложен венок.

В Евпатории почтили память Евпаторийского десанта

Фото и материалы: пресс-служба МВД по РК.

 

Просмотры: 34

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.