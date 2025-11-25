Прямо сейчас:
В Евпатории под суд пойдут трое парней и девушка - избили полицейского
Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:45 25.11.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Евпатории и ее троих 25-летних приятелей. Они обвиняются в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что поздним вечером 7 июля текущего года компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения возле дома по улице Горького громко слушала музыку и ругалась нецензурными выражениями, чем нарушала общественный порядок. Полицейский патрульно-постовой службы неоднократно высказывал требования прекратить противоправные действия. В ответ нетрезвая компания нанесла стражу порядка многочисленные телесные повреждения по голове и телу, а также один удар горлышком от разбитой стеклянной бутылки в область спины, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

Потерпевшему сотруднику полиции была оказана своевременная медицинская помощь, а нападавшие оперативно задержаны.

Следствием проведен необходимый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

