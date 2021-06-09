В Евпатории подготовили реестр отелей и санаториев

Администрация города Евпатории подготовила реестр официальных средств размещения, которые функционируют на территории муниципального образования. Список составлен таким образом, чтобы было удобно найти контактную информацию по интересующему объекту: адрес, телефоны, электронную почту, сайт — здесь.

Официальный список позволит безопасно подобрать действительно работающие средства размещения, так как в последние годы участились случаи мошенничества. Мошенники создают сайты-двойники либо страницы несуществующих санаториев и отелей, устанавливают привлекательные цены или предлагают существенные скидки взамен 100% предоплаты. После того, как обманутый клиент перечисляет денежные средства, на связь мошенники не выходят. Официальный перечень поможет обезопасить граждан от подобных ситуаций, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ главу администрации города Романа Тихончука.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться на бесплатную круглосуточную «горячую линию» министерства курортов и туризма Республики Крым 8(800)511-80-18 и получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях. Либо написать в официальные аккаунты министерства в социальных сетях или на почту shtab@mtur.rk.gov.ru.