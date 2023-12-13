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В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы»

В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:41 13.12.2023

В Евпатории в символичный и знаменательный День Героев Отечества, 9 декабря, состоялся молодежный муниципальный ценностно-патриотический форум «Ценности всегда одинаковы». Его главная цель – привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными видами спорта, нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Участниками мероприятия стали студенты, кадеты, юнармейцы, воспитанники военно-патриотического клуба. Всего – 170 человек. Организаторами форума выступили департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории совместно с МБУ ДОД «Центр развития «ПРОдвижение» города Евпатории Республики Крым.

В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы» В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы» В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы» В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы» В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы» В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы» В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы» В Евпатории подвели итоги молодежного форума «Ценности всегда одинаковы»

Программа включала образовательные интенсивы, интерактивные площадки и мастер-классы, где участники форума отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи, сборки и разборки автомата Калашникова, метали ножи, делали заготовки сухих обедов и сухих армейских душей для защитников в зоне СВО, плели маскировочные сети.

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Эксперты провели лекции на различные темы. С речью выступили: военнослужащий подразделения Росгвардии с позывным «Хитрый», а также инструктор союза ветеранов СВО в Республике Крым с позывным «Медведь». Кроме того, в рамках встречи ребята получили на руки копию победоносного экземпляра газеты «Правда» от 10 мая 1945 года от приглашенного спикера – Члена Общественной палаты Республики Крым, заместителя председателя комиссии по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, защиты исторической правды, культуры и патриотического воспитания – Инны Шишовой.

На торжественном закрытии форума участники исполнили песню Влада Маленко – «Русские Маяки».

источник: Отдел молодежной политики департамента культуры, спорта, молодёжной политики и межнациональных отношений администрации Евпатории

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