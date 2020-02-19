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В Евпатории полицейские по горячим следам задержали обидчика женщины-инвалида

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:14 19.02.2020

В дежурную часть ОМВД России в Евпатории обратилась 56-летняя женщина — неизвестный в вечернее время возле автобусной остановки по ул. Интернациональной из пакета похитил принадлежащий ей кошелёк с денежными средствами.

По полученным приметам благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудники полиции по «горячим следам» установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний ранее судимый за кражу евпаториец. Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж), — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Подозреваемый задержан.

В Евпатории полицейские по горячим следам задержали обидчика женщины-инвалида

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