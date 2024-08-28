В полицию Евпатории с сообщением о грабеже обратился 41-летний житель крымской столицы. Мужчина пояснил, что в ночное время малознакомый парень, с которым он распивал спиртные напитки, выхватил у него мобильный телефон и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся. Таким образом заявителю был нанесен материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска на следующий день установили и задержали подозреваемого – неоднократно судимого 29-летнего жителя Севастополя. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого похищенный мобильный телефон, а вот золотые украшения севастополец успел продать неизвестному за 5 тысяч рублей, — рассказали в МВД по РК.

Дознавателем отдела дознания ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

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