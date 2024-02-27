В Евпатории полицейские вернули пенсионерке три миллиона рублей, похищенных «курьером» мошенников

В результате успешной реализации оперативной разработки сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории по горячим следам задержали 39-летнюю женщину, которая исполняла роль «курьера» в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Примерно за час до задержания подозреваемая получила от доверчивой пенсионерки иностранную валюту, эквивалентную почти 3 миллионам рублей, за якобы непривлечение родственницы пожилой гражданки к ответственности за вымышленное ДТП. У злоумышленницы сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенные обманом денежные средства. Оперативники установили личность потерпевшей и связались с ней. В тот момент она ещё не знала, что стала жертвой преступления. Изъятую валюту после проведения необходимых следственных действий стражи правопорядка вернули законной владелице, — сообщили в МВД по РК.

В отношении помощницы телефонных аферистов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.