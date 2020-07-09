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В Евпатории построят парк для экстремальных видов спорта
фото: oformi.net

В Евпатории построят парк для экстремальных видов спорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 09.07.2020

Власти Евпатории определились со стоимостью проекта строительства парка для экстремальных видов спорта – она не превысит 2,3 млн рублей. Проект парка обещают подготовить к началу зимы.

Проектируется парк на ул. Некрасова – рядом с автостоянкой, прилегающей к городской поликлинике. Проект стоимостью не более 2,297 млн рублей, причем сумма может снизиться в результате торгов. Он будет готов до 1 декабря 2020 года, — цитирует «Крыминформ» первого заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка.

По словам чиновника, комиссия по согласованию совершения крупных сделок уже рассмотрела и одобрила проведение электронного аукциона для определения исполнителя проектно-изыскательных работ по строительству парка.

Конструкции парка, говорят специалисты, будут выполнены в основном из высококачественного бетона, что сделает его долговечным и сведет к минимуму шум от роликов и досок.

В Евпатории построят парк для экстремальных видов спорта

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