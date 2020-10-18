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В Евпатории построят скейт-парк и не абы где, а в обновленном Мойнакском парке

В Евпатории построят скейт-парк и не абы где, а в обновленном Мойнакском парке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:10 18.10.2020

В Евпатории, в Мойнакском парке начался капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

В Евпатории построят скейт-парк и не абы где, а в обновленном Мойнакском парке

На данной общественной территории будет организован скейт-парк, где разместят различные элементы для выполнения трюков на скейтах и велосипедах. Также проект предусматривает длинную аллею с элементами благоустройства, велосипедную дорожку и детскую площадку с игровыми комплексами.

В Евпатории построят скейт-парк и не абы где, а в обновленном Мойнакском парке

С дизайнерской точки зрения постарались сделать парк непохожим на другие общественные территории города. Установим круговые скамьи вокруг деревьев, клумбы из габионов, ступеньки-подиумы для сидения, различные арки, перголы и много чего еще. Уверен, что будет красиво и заброшенный парк станет местом притяжения молодежи и жителей всего района, — прокомментировал глава администрации Роман Тихончук.

В Евпатории построят скейт-парк и не абы где, а в обновленном Мойнакском парке

Сейчас в Мойнакском парке начались земляные работы, разграничиваются зоны.

В Евпатории построят скейт-парк и не абы где, а в обновленном Мойнакском парке

Фото и материалы: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.

В Евпатории построят скейт-парк и не абы где, а в обновленном Мойнакском парке

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