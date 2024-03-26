В Евпатории построят общежитие для работников Федерального детского реабилитационного центра

В Евпатории на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина» продолжается строительство Федерального детского реабилитационного центра мирового уровня. Работы стартовали по поручению Президента. Контроль за их выполнением осуществляет ППК «Единый заказчик в сфере строительства.

Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым выдало разрешение на возведение семиэтажного общежития на территории медучреждения. Строительно-монтажные работы начнутся во втором квартале этого года. Общежитие квартирного типа общей площадью 9 тыс. кв. м. рассчитано примерено на 225 человек. В новом здании будут созданы комфортные условия для жизни работников. Всего планируется подготовить 151 квартиру для проживания одного или двух человек с собственной кухней и ванной комнатой. Также проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Построят спортивную и детские площадки, обустроят пешеходные дорожки, – сказал Марат Хуснуллин.

Сейчас на территории будущего реабилитационного центра для детей ведутся работы по реализации первого и второго этапов. В рамках первого – строители выполняют внутреннюю отделку и устройство инженерных систем помещений трех корпусов, в числе которых стационар для детских отделений, консультативно-диагностический корпус, административное здание. В рамках второго – возводят корпус с обеденным и актовыми залами вместимостью по 300 мест в каждом.

Для реабилитации маленьких пациентов будут использоваться инновационные методы. Центр будет предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями, – отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Церемония закладки первого камня на месте строительства нового Федерального детского реабилитационного центра в Крыму состоялась в июне 2022 года, ее провела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Завершение реализации первого этапа строительства современного медучреждения намечено на 2024 год, а второго – на 2026 год.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»