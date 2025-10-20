В Евпатории правоохранители прошлись по увеселительным заведениям города

В совместных профилактических мероприятиях принимали участие сотрудники различных подразделений ОМВД России по г. Евпатории и представители иных региональных силовых ведомств при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Цель мероприятий – профилактика преступлений и правонарушений, пресечение незаконного оборота наркотиков и продажи контрафактного алкоголя, задержание лиц, находящихся в розыске, пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства, а также выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей. В результате комплексной проверки помещений, сотрудников и посетителей двух увеселительных заведений полицейскими выявлено около 10 литров спиртосодержащей продукции без товарно-транспортной документации. Сомнительная жидкость была изъята из оборота и направлена на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Кроме того, одного из посетителей заведения силовики направили на освидетельствование на предмет немедицинского употребления наркотических веществ. В случае экспертного подтверждения факта употребления запрещённых препаратов, он будет привлечён к ответственности.

За время профилактических мероприятий на территории обследуемых заведений преступлений допущено не было.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым