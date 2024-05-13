В Евпатории пресекли деятельность подпольного пункта обмены валюты

По версии следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где, не имея лицензии на оказание финансовых услуг, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием её возможностей, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам. Среди постоянных проверенных клиентов подпольного обменника были как россияне, так и граждане иностранных государств. В рамках проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии подозреваемые были задержаны. Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов США, а также иная иностранная валюта, эквивалентная более 10 млн рублей, — отмечают в пресс-службе МВД по РК.