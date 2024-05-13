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В Евпатории пресекли деятельность подпольного пункта обмены валюты
фото: pikist.com

В Евпатории пресекли деятельность подпольного пункта обмены валюты

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:06 13.05.2024

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных валютных операциях на территории полуострова.

По версии следствия, двое местных жителей арендовали в Евпатории помещение, где, не имея лицензии на оказание финансовых услуг, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием её возможностей, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты по выгодным курсам. Среди постоянных проверенных клиентов подпольного обменника были как россияне, так и граждане иностранных государств. В рамках проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии подозреваемые были задержаны. Из незаконного оборота изъято более 100 тысяч долларов США, а также иная иностранная валюта, эквивалентная более 10 млн рублей, — отмечают в пресс-службе МВД по РК. 

По месту жительства сообщников проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и черновые записи, содержащие сведения о противоправной деятельности.

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В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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