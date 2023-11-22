В Евпатории презентовали фотовыставку «Жена и мать Героя. Крым»

В Евпатории открылась уличная фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым», посвященная женщинам, чьи родные являются участниками специальной военной операции. На стендах, расположенных возле Краеведческого музея, представлены 20 фотографий жен и матерей в военной форме своих сыновей и супругов. Каждый снимок сопровождают письма, которые они посвятили своим героям.

В Евпатории открылась уличная фотовыставка «Жена и мать Героя. Крым», посвященная женщинам, чьи родные являются участниками специальной военной операции. На стендах, расположенных возле Краеведческого музея, представлены 20 фотографий жен и матерей в военной форме своих сыновей и супругов. Каждый снимок сопровождают письма, которые они посвятили своим героям.

В открытии экспозиции приняли участие глава города Эммилия Леонова и глава администрации Евпатории Елена Демидова.

У каждой участницы проекта своя история. В глазах каждой – буря эмоций и чувств: гордость, надежда, боль. Каждая – сильная и храбрая женщина, достойная своего Защитника, – цитирует пресс-служба администрации Евпатории Елену Демидову.

Организатором выставки является небольшая команда инициативных людей, состоящая из 4 человек: председателя постоянной рабочей группы по вопросам семьи при Общественном совете Симферополя Алены Лабунец, члена этой рабочей группы Анны Михайловской, фотографа Дарьи Морозовой и визажиста Алены Оганесян.

Фотопроект реализуется по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова совместно с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым с целью популяризации принципов патриотического воспитания и любви к своей Родине. Его уже успели посмотреть жители Симферополя, Бахчисарая, Нижнегорского района, Ялты, Феодосии и Керчи.

Евпаторийцы смогут посетить выставку до 4 декабря.

После мероприятия Эммилия Леонова и Елена Демидова провели встречу с родными участников СВО в формате «круглого стола», ответили на их вопросы и выслушали пожелания женщин.

СПРАВКА. Первая фотовыставка «Жены героев» прошла в сентябре 2022 года в Самаре и получила положительную оценку Президента Российской Федерации Владимир Путина. За короткий срок выставка переросла в федеральный проект.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории