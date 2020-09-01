В Евпатории презентовали новую школу. Впервые за 25 лет

Новую школу в Евпатории на 800 учащихся открыли 1 сентября.

Учебное заведение, построено в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по самым современным стандартам. Куратор программы — Минэкономразвития России. Стоимость объекта составила более 600 миллионов рублей. Здесь созданы все условия для получения качественного образования: 55 светлых оборудованных классов, столовая, библиотека, медицинский блок, лингафонные кабинеты, гардеробные комнаты, универсальные помещения для групп продленного дня и актовый зал, рассчитанный на 500 мест. Для проведения уроков технологий для девочек в школе подготовлены кабинет кулинарии и мастерская по обработке тканей, а для мальчиков — кабинет технического творчества и мастерские, где установлены современные станки для обработки дерева и металла. Школьная библиотека отличается от традиционных подобных заведений: к услугам педагогов будет представлен ресурсный, а для учеников — информационно-библиотечный центр, которые позволят готовиться к докладам, создавать презентации. На улице установлены спортивные площадки для занятий волейболом, футболом, бадминтоном и легкой атлетикой, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Предусмотрено также все для маломобильных групп населения по проекту «Доступная среда».

В новой школе будут действовать профильные классы – медицинский, бизнес, кадетский и спортивный.

Уверена, дети получат здесь достойное образование и вырастут настоящими патриотами нашей великой Родины — России. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого грандиозного проекта, — отмечает Глава городского совета Евпатории Олеся Харитоненко.

В свою очередь глава администрации города Роман Тихончук отметил, что школа уже стала показательной. Здесь будут учиться воспитанники первой в Крыму академии футбола:

Уверен, что и они и все ребята будут с радостью проводить время в школе, так как здесь созданы все условия для комфортной учёбы, взросления, первых побед и укрепления своих навыков и умений.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории