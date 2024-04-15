В Евпатории презентовали памятник Балтеру и героям его повести «До свидания, мальчики!»

На набережной им. Терешковой состоялось открытие скульптурной группы, посвященной советскому писателю-фронтовику Борису Балтеру и героям его автобиографической повести «До свидания, мальчики!». Мероприятие приурочено 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Монумент посвящен евпаторийцам, ушедшим на фронт со школьной скамьи в 1941 году. Его авторами являются севастопольский скульптор Константин Цихиев и архитектор Георгий Григорьянц. Высота арт-объекта по кончику флагштока – 5 метров. Общий вес скульптур композиции почти 3 тонны. Отливались фигуры искусными мастерами на литейном комбинате «Медный голем» в Ростовской области. Все работы заняли почти год.
Скульптурная композиция состоит из четырех фигур: трое героев повести Володя Белов, Саша Кригер и Витя Аникин сидят на мостике, едят мороженое и смотрят на море, чуть поодаль у раскрытой книги стоит автор произведения и наблюдает за ними. Лица мальчишек узнаваемы для тех, кто смотрел фильм режиссера Михаила. Калика «До свидания, мальчики», снятый в Евпатории в 1964 году. Главных героев в нем сыграли молодые актеры Евгений Стеблов, Николай Досталь и Михаил Кононов. Все они потом получили звания народных артистов СССР.
Почти два десятилетия группа энтузиастов работала над возрождением памяти о Борисе Балтере. Была создана общественная организация «Комитет по увековечению памяти писателя Бориса Балтера», куда вошли неравнодушные энергичные люди.
К 100-летию писателя мы провели литературную конференцию, запустили “балтеровский” трамвай с портретом писателя и силуэтом будущего памятника, помогли краеведческому музею создать экспозицию, рассказывающую о писателе, — рассказывает председатель «Балтеровского комитета» Яков Фоменко.
В 2011 году Евгений Стеблов и Николай Досталь вновь вернутся в город, чтобы принять участие в торжественном открытии закладного камня на месте будущего памятника Борису Балтеру.
На торжественную церемонию открытия памятника в Евпаторию приехали Евгений Стеблов, жена Николая Досталя Евгения и его сын Александр.
СПРАВКА. Борис Балтер (1919-1974) – писатель, переводчик, литературовед, выпускник евпаторийской школы (ныне гимназия им. И. Сельвинского).
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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