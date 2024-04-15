В Евпатории презентовали памятник Балтеру и героям его повести «До свидания, мальчики!»

В 2011 году Евгений Стеблов и Николай Досталь вновь вернутся в город, чтобы принять участие в торжественном открытии закладного камня на месте будущего памятника Борису Балтеру.

На торжественную церемонию открытия памятника в Евпаторию приехали Евгений Стеблов, жена Николая Досталя Евгения и его сын Александр.

СПРАВКА. Борис Балтер (1919-1974) – писатель, переводчик, литературовед, выпускник евпаторийской школы (ныне гимназия им. И. Сельвинского).

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории