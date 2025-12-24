В Евпатории презентовали ретровыставку елочных игрушек

В экспозиции представлено более 230 экспонатов: советские елочные игрушки и украшения 1930-1980 годов, праздничные открытки, выпуски евпаторийских газет за различные годы, фотографии детских утренников прошлых лет, а также коллекция фигурок Дедов Морозов и Снегурочек.
В выставочных витринах размещены игрушки и бусы, выполненные из прессованной ваты, тисненного картона, стекла. Все экспонаты разделены на тематические секции, посвященные сказочным персонажам, освоению космоса, животным, кухонным предметам, фруктам.
В центре зала расположена украшенная ретроигрушками новогодняя ель. Под ней размещены более 20 фигур Дедов Морозов и Снегурочек, изготовленных в 1930-1960-х годах.
Новогоднюю коллекцию елочных украшений музей начал собирать в 2000 году во время проведения акции «Подари музею игрушку». Сейчас в фондах учреждения хранится более 500 елочных украшений и более 100 новогодних открыток, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
Посетить выставку можно до 19 января.
источник: Управление по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
