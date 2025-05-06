В Евпатории презентовали выставку фотографий крымчан, переживших войну

На мемориальном комплексе «Красная горка» открылась выставка «История из первых уст», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В экспозиции размещены фотографии 30 крымчан, переживших войну. На кадрах также представлены их истории о сражениях, партизанском движении, военном детстве, жизни в блокадном Ленинграде.
Посетить выставку можно будет до 30 мая.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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С тегами: выставка в Крыму