В Евпатории привлекли к административной ответственности водителя – виновника ДТП

В социальных сетях полицию заинтересовало видео, раскрывающее причину одного из ДТП в Евпатории. На ул. Интернациональной, осуществляя разворот, водитель автомобиля «Mitsubishi» нарушил Правила дорожного движения — не предоставил преимущество в движении автомобилю «Lada Largus», чем создал аварийную ситуацию, которая привела к ДТП. «Лада» врезалась в «Nissan». В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, но…

Сотрудниками Госавтоинспекции г. Евпатории установлен местный житель 1983 года рождения. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения). Санкция предусматривает наложение административного штрафа на водителя в размере 500 рублей, — сообщили в МВД по РК.