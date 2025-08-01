В Евпатории привлекли троих нарушителей ПДД к административной ответственности

В результате мониторинга социальных сетей полицейскими выявлены три публикации о нарушениях водителями Правил дорожного движения Российской Федерации в г. Евпатории.
Сотрудники Госавтоинспекции в результате проведенных проверок установили личности всех нарушителей и привлекли к ответственности:
- в первом случае, водитель грузового автомобиля «МАН» допустил нарушение перевозки сыпучего груза. Нарушителем оказался 41-летний местный житель. В отношении водителя составлен административный материал по ч. ст. 12.21 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки грузов) и наложен штраф в размере 500 рублей.
- второй водитель допустил остановку транспортного средства на тротуаре, чем допустил нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (Остановка или стоянка транспортных средств на тротуаре). 35-летний местный житель привлечен к административной ответственности, ему предстоит выплатить штраф в размере 1000 рублей.
- 18-летний водитель «Сеата» нарушил п. 12.4 ПДД РФ припарковав своё транспортное средство на пешеходном переходе и теперь ему предстоит оплатить административный штраф.
Полиция Крыма напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД и взаимовежливом отношении на дороге.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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