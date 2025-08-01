Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | В Евпатории привлекли троих нарушителей ПДД к административной ответственности
Новости Республики

В Евпатории привлекли троих нарушителей ПДД к административной ответственности

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 14:11 01.08.2025

В результате мониторинга социальных сетей полицейскими выявлены три публикации о нарушениях водителями Правил дорожного движения Российской Федерации в г. Евпатории.

Сотрудники Госавтоинспекции в результате проведенных проверок установили личности всех нарушителей и привлекли к ответственности:

  • в первом случае, водитель грузового автомобиля «МАН» допустил нарушение перевозки сыпучего груза.  Нарушителем оказался 41-летний местный житель.  В отношении водителя составлен административный материал по ч. ст. 12.21 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки грузов) и наложен штраф в размере 500 рублей.
  • второй водитель допустил остановку транспортного средства на тротуаре, чем допустил нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ (Остановка или стоянка транспортных средств на тротуаре). 35-летний местный житель привлечен к административной ответственности, ему предстоит выплатить штраф в размере 1000 рублей.
  • 18-летний водитель «Сеата» нарушил п. 12.4 ПДД РФ припарковав своё транспортное средство на пешеходном переходе и теперь ему предстоит оплатить административный штраф.
Узнайте больше:  В Симферополе в выходные сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 14 нетрезвых водителей

Полиция Крыма напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД и взаимовежливом отношении на дороге.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x