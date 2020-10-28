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В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина

В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:22 28.10.2020

Муниципальный лагерь им. Ю.А.Гагарина стал победителем гранта в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По словам директора учреждения Светланы Павицкой, средства будут использованы на проведение капитального ремонта зданий и устройство новых помещений, а также на закупку компьютеров, 3D-принтеров, расходных материалов.

В настоящее время проводится капитальный ремонт одного из корпусов. Уже смонтированы системы электро- и водоснабжения, завершается монтаж оконных систем и балконных дверей. Выполнена подготовка помещений под внутреннюю отделку. Строители приступили к отделке фасада корпуса, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

В Евпатории приводят в порядок лагерь им. Ю.А. Гагарина

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