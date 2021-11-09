В Евпатории продолжается благоустройство набережной зоны отдыха «Лазурная». Капитальный ремонт объекта проводится в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. Финансирование ведется из федерального бюджета.

На указанном объекте работает 23 специалиста и 8 единиц спецтехники. На сегодняшний день ведётся установка бортового камня (уложено 3 150 погонных метров из запланированных 3 800), подготавливается основание для дальнейшей укладки тротуарной плитки (готово около 5000 кв. метров из запланированных 9 600). Также ведутся работы по вертикальной планировке, установке бордюров. Выполняется монтаж форсунок и подсветки центрального фонтана, а также монтаж опалубки «сухого» фонтана. Установлены колодцы для подключения к сетям водоснабжения. Завершаются работы по прокладке линии электроснабжения грунтовых светильников. Прокладываются магистральные трубы для автоматического полива. Ведется армирование последнего участка парапета. Готовность объекта — 65%, — сообщает региональный офис Главного управления по реализации национальных проектов.

Согласно заключенному государственному контракту, на данном участке появятся детские игровые и спортивно-оздоровительные площадки для разных возрастных групп, новая декоративная тротуарная плитка и сеть новых прогулочных дорожек с элементами неонового освещения, новые разновидности зеленых насаждений, различные формы скамеек, урн, фонарей, фонтанов, зон отдыха. В каждой архитектурной форме применён дизайнерский стиль, который не будет иметь аналогов. Также для удобства посетителей зоны отдыха «Лазурная» предусмотрено размещение туалетных и контейнерных модулей.