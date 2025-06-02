В Евпатории продолжается строительство детского реабилитационного центра в Евпатории

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным оценили ход строительства Федерального детского реабилитационного центра Министерства здравоохранения Российской Федерации в Евпатории.
Проект направлен на создание современных условий для реабилитации детей, соответствующих мировым стандартам.
Строительство ФДРЦ «Мойнаки» ведётся поэтапно: уже завершены консультационно-диагностический корпус на 75 мест и стационар на 300 коек.
Сейчас активно идут работы в корпусе с обеденным и актовым залами, а также в пансионате для детей и их родителей. Кроме того, для персонала строится общежитие квартирного типа.
Центр станет одной из важнейших медицинско-реабилитационных площадок страны, предоставляя детям высокотехнологичную помощь и поддержку.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: здравоохранение Крыма