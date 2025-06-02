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В Евпатории продолжается строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории продолжается строительство детского реабилитационного центра в Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:58 02.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным оценили ход строительства Федерального детского реабилитационного центра Министерства здравоохранения Российской Федерации в Евпатории.

Проект направлен на создание современных условий для реабилитации детей, соответствующих мировым стандартам.

Строительство ФДРЦ «Мойнаки» ведётся поэтапно: уже завершены консультационно-диагностический корпус на 75 мест и стационар на 300 коек.

Сейчас активно идут работы в корпусе с обеденным и актовым залами, а также в пансионате для детей и их родителей. Кроме того, для персонала строится общежитие квартирного типа.

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Центр станет одной из важнейших медицинско-реабилитационных площадок страны, предоставляя детям высокотехнологичную помощь и поддержку.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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