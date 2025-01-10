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В Евпатории продолжают очищать берег от загрязнения нефтепродуктами
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории продолжают очищать берег от загрязнения нефтепродуктами

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 13:32 10.01.2025

Мониторинг ситуации на побережье проводится ежедневно, начиная с раннего утра и до позднего вечера. Об этом сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев на своей страницы в социальной сети «Вконтакте».

Сегодня на поверхности моря появились пятна. Работа по очистке береговой линии от загрязнения нефтепродуктами продолжается. Кроме коммунальных служб, волонтёров, арендаторов пляжей и жителей города в уборке задействована спецтехника. Машины собирают по побережью мешки с загрязнённым песком, — цитирует пресс-служба чиновника.

На данный момент к уборке привлечены порядка 600 человек, завтра планируется увеличить их количество.

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По информации главы администрации Евпатории Александра Юрьева в социальной сети «Вконтакте».

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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