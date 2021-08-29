Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Театры Крыма | В Евпатории прошел юбилейный вечер театра на ходулях «Шоу великанов»

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Евпатории прошел юбилейный вечер театра на ходулях «Шоу великанов»

В Евпатории прошел юбилейный вечер театра на ходулях «Шоу великанов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Театры Крыма 19:37 29.08.2021

В Евпатории, в театре им. А.С. Пушкина состоялся большой творческий вечер. Поводом для такого мероприятия стало значимое событие – театр на ходулях «Шоу великанов» в этом году празднует 20-летний юбилей.

В Евпатории прошел юбилейный вечер театра на ходулях «Шоу великанов»

Образцовый коллектив поздравили городские власти и благодарные поклонники. Работникам и артистам коллектива театра на ходулях вручили благодарности, цветы и памятные подарки.

Для евпаторийцев, для Крыма театр на ходулях «Шоу великанов» – это большая гордость. Очень ценно, что наш театр на ходулях активно участвует во многих фестивалях, конкурсах и шоу в различных странах мира, — отметила председатель евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко.

В Евпатории прошел юбилейный вечер театра на ходулях «Шоу великанов»

Праздничное «Шоу великанов» порадовало всех зрителей лучшими и яркими выступлениями евпаторийских ходулистов. На главной сцене выступили опытные артисты, которые представили необычные эксклюзивные образы и разнообразные творческие номера совместно с вокальными коллективами нашего города.

В Евпатории прошел юбилейный вечер театра на ходулях «Шоу великанов»

Самые высокие артисты Евпатории побывали на различных международных фестивалях, праздниках и карнавалах в России, Германии, Италии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Литве, Турции, Монако. Театр на ходулях является лауреатом Высших театральных премий – «Золотой грифон» и «Грани театра масс», а также участником Международного фестиваля «Москва встречает друзей» под руководством Владимира Спивакова.

В Евпатории прошел юбилейный вечер театра на ходулях «Шоу великанов»

Фото: администрация Евпатория.

В Евпатории прошел юбилейный вечер театра на ходулях «Шоу великанов»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
do_widget id=rss-2]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.