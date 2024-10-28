В Евпатории прошел Всероссийский турнир «Сильнейший человек России 2024 года»

Всероссийский турнир «Сильнейший человек России 2024 года» на призы главы Крым Сергея Аксенова прошёл в Евпатории 26 октября.

Соревнования состоялись в рамках празднования Дня народного единства. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в пресс-службе международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» (Анна Высоцкая).

11 ведущих российских атлетов были поделены на два дивизиона и сначала соревновались в четырех зрелищных эстафетах и упражнениях: подъеме богатырского бревна весом 150 кг над головой на количество раз за одну минуту, беговой эстафете (перенос коромысла весом 400 кг на 20 метров плюс перенос «чемоданов» весом 150 кг каждый на 20 метров), буксировке автокрана весом 22 тонны на скорость в специальной упряжке по канату на 20 метров и ходьбе с «Богатырской каруселью» по кругу диаметром 12 метров (вес «карусели» – 330 кг, нагрузка на атлета – 250 кг, на дальность).

В пятом, финальном упражнении сразились победители своих дивизионов – Дмитрий Скосырский из Омска и Александр Клоков из Ельца Липецкой области. Стоя друг против друга, они перебрасывали каменный шар весом 180 кг через планку высотой 125 см.

Одержал победу и стал обладателем титула «Сильнейший человек России 2024 года» Дмитрий Скосырский.

«Интрига сохранялась на протяжении всего турнира, в каждом упражнении менялись лидеры общего зачета и лидеры подгрупп. И, конечно, самую яркую борьбу мы увидели между Дмитрием Скосырским и Александром Клоковым в финале. Турнир на звание «Сильнейшего человека России» мы планируем сделать ежегодным. Я благодарю за поддержку Фонд президентских грантов и лично главу Республики Крым С. В. Аксенова, – подчеркнул президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Отметим, что керчанин Егор Сороколетов занял пятое место, а симферополец Константин Колдунов – седьмое.

Также в рамках турнира был установлен парный Рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в России узкоколейного трамвая весом более 20 тонн на расстояние 10 м за 2 минуты. Рекордсмены – крымские спортсмены – легендарный силач из Судака Джамшид Исматиллаев и известный пауэрлифтер из Бахчисарая Дмитрий Алексеев.

Девиз этого достижения – девиз Республики Крым «Процветание в единстве!» Только вместе, общими усилиями можно преодолеть любые трудности и одержать победу. Такой смысл, созвучный с празднованием Дня народного единства, организаторы решили вложить в этот рекорд.

Рекорд внесен в Реестр рекордов богатырского движения «Сильнейшая нация мира», а также в Книгу рекордов России. Параметры рекорда фиксировали эксперт богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Иванов и эксперт Книги рекордов России «Русский Морпех» Михаил Шивляков.

Соревнования прошли под эгидой международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» при поддержке Фонда президентских грантов.

источник: «Крымский спорт»

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