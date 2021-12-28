добавить объявление
Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка

crimeapress_news



реклама в крыму
В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка

В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 19:59 28.12.2021

В евпаторийском городском театре им. А. С. Пушкина прошла главная новогодняя елка.  На праздник были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и находящиеся под опекой, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них артисты Крымской государственной филармонии подготовили новогоднюю сказку с волшебными героями, Дедушкой Морозом и Снегурочкой. В конце представления малышей ждало традиционное зажжение праздничных огней главной новогодней елки и сладкие подарки.

Я уверена, что волшебная атмосфера, в которую ребята смогли окунуться, стала для них ярким и незабываемым событием уходящего года! — цитирует пресс-служба врио главу муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета Эммилию Леонову.

В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка

В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка

Узнайте больше:  В Крыму в 2021 году спасены 677 человек. Глава Крыма: "Профессия спасателя – из самых благородных и героических"

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.