В Евпатории прошла главная новогодняя ёлка

В евпаторийском городском театре им. А. С. Пушкина прошла главная новогодняя елка. На праздник были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и находящиеся под опекой, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них артисты Крымской государственной филармонии подготовили новогоднюю сказку с волшебными героями, Дедушкой Морозом и Снегурочкой. В конце представления малышей ждало традиционное зажжение праздничных огней главной новогодней елки и сладкие подарки.

Я уверена, что волшебная атмосфера, в которую ребята смогли окунуться, стала для них ярким и незабываемым событием уходящего года! — цитирует пресс-служба врио главу муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета Эммилию Леонову.

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