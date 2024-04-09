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В Евпатории прошла церемония гашения конвертов с оригинальной маркой

В Евпатории прошла церемония гашения конвертов с оригинальной маркой

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 19:59 09.04.2024

В Евпаторийском краеведческом музее состоялась торжественная церемония памятного гашения конвертов с оригинальной маркой из серии «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», посвящённых освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

На оригинальной марке изображена эмблема празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; на основной иллюстрации — подразделение морских пехотинцев, возвращающихся в освобождённый Севастополь, а также карта военных действий. Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Керчи и Феодосии Республики Крым, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.

В Евпатории прошла церемония гашения конвертов с оригинальной маркой В Евпатории прошла церемония гашения конвертов с оригинальной маркой В Евпатории прошла церемония гашения конвертов с оригинальной маркой В Евпатории прошла церемония гашения конвертов с оригинальной маркой В Евпатории прошла церемония гашения конвертов с оригинальной маркой

Художественный конверт с оригинальной маркой выпущен тиражом 500 тысяч экземпляров.

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источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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