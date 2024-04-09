В Евпатории прошла церемония гашения конвертов с оригинальной маркой

В Евпаторийском краеведческом музее состоялась торжественная церемония памятного гашения конвертов с оригинальной маркой из серии «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», посвящённых освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
На оригинальной марке изображена эмблема празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; на основной иллюстрации — подразделение морских пехотинцев, возвращающихся в освобождённый Севастополь, а также карта военных действий. Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Керчи и Феодосии Республики Крым, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
Художественный конверт с оригинальной маркой выпущен тиражом 500 тысяч экземпляров.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму