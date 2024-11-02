В Евпатории провели экологическую акцию «Посади свое дерево жизни»

В евпаторийской экологической акции «Посади свое дерево жизни» приняли участие руководители города, сотрудники администрации, депутаты Евпаторийского городского совета и неравнодушные евпаторийцы.
Так, новые деревья появились в сквере им. Караева, Памяти героев Чернобыля, парке им. Фрунзе и на Улице детства. Специалисты подобрали растения, которым будет легко уживаться в нашем климате: можжевельник, сосна, миндаль, ясень и т.д.
Сейчас благоприятное время для высадки деревьев, до весны они успеют прижиться и адаптироваться. Наша задача — обеспечить им систематический полив и уход, чтобы все усилия не были напрасны, — рассказал глава администрации Александр Юрьев.
Отметим, что мероприятие проводится ежегодно в рамках проекта «Чистый Крым».
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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