В Евпатории провели экологическую акцию «Посади свое дерево жизни»

В Евпаторию везут икону Божией Матери «Феодоровской»

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Узнайте больше: В Евпаторию везут икону Божией Матери «Феодоровской»

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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