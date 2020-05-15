В Евпатории проверяют «байкеров»

На дорогах Крыма с наступлением тепла увеличилось количество мотоциклистов и мопедистов. Их личная недисциплинированность, порой, создает угрозу безопасности дорожного движения, отмечают в ГИБДД. В Евпатории в эти дни проверяют всех водителей двухколесного транспорта, в том числе, чтобы напомнить «байкерам» о безопасности вождения. Ведь печальных историй с участием мотоциклистов в последнее время немало.

9 мая, около полуночи водитель мотоцикла БМВ осуществляя движение по укрепленной обочине автодороги «Симферополь – Евпатория» со стороны Евпатории — в направлении г. Саки, в районе стелы «Евпатория» совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ 21063. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте ДТП, — напомнили в ГИБДД.

13 мая в Евпатории, на ул. Интернациональной были остановлены сразу двое мопедистов. У одного из них присутствовали признаки алкогольного опьянения. При проведении медицинского освидетельствования была выявлена концентрация алкоголя в крови 1,71 мг/л при норме в 0,16 мг/л.

В ходе проверки водителя по базам данных ГИБДД было установлено, что в октябре 2019 года он уже привлекался к административной ответственности за управление мопедом в нетрезвом виде, а водительское удостоверение никогда не получал. Теперь водителю грозит уголовная ответственность. Второй водитель мопеда также управлял транспортным средством, не имея права управления. В отношении него полицейскими был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. Штраф за такое нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Оба транспортных средства были изъяты на штрафстоянку, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей (не только мотоциклов и мопедов) не садиться за руль пьяными, а также соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: МВД по РК.