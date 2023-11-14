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В Евпатории проверяют, как организована система питания в школах

В Евпатории проверяют, как организована система питания в школах

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:46 14.11.2023

В Евпатории в рамках исполнения поручения Главы Крыма Сергея Аксенова приступили к проверке организации питания в школах города.

Глава администрации Елена Демидова и ее первый заместитель Иван Просоедов совместно с представителями управления образования посетили школьные столовые гимназии им. И. Сельвинского и учебно-воспитательного комплекса «Интеграл». Они оценили сбалансированность меню и его разнообразие, проверили санитарное состояние залов, пообщались с детьми. Как выяснилось в ходе осмотра, блюда подаются учащимся в теплом виде, ребятам еда нравится. Так, в столовой УВК «Интеграл» горячее питание и продажу буфетной продукции осуществляют сотрудники ИП Керимов. В 2021 году этот индивидуальный предприниматель включен в число лауреатов Федерального конкурса «Национальный знак качества» и награжден почетным дипломом и памятным знаком. За бюджетные средства получают горячее питание (завтрак) 460 учащихся 1-4 классов и двухразовое горячее питание – 190 учащихся льготных категорий, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории. 

Помещения столовой оборудованы новой мебелью на 226 посадочных мест, также установлен аппарат для безналичной оплаты.

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В Евпатории проверяют, как организована система питания в школах В Евпатории проверяют, как организована система питания в школах В Евпатории проверяют, как организована система питания в школах

Из 17 школ нашего муниципалитета в 16 есть пищеблоки. Все они, как считают специалисты, соответствуют санитарным нормам и требованиям.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации г. Евпатории

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