В Евпатории проверяют работу управляющих компаний

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев вместе со своим заместителем Сергеем Колгановым и депутатом городского совета Мгером Мурадяном провел очередной обход многоквартирных домов. Во время обхода были проверены дома на проспекте Победы. К диалогу подключились как жители, так и сотрудники управляющих компаний.
Как отметил Александр Юрьев, по итогам обхода сформулирован перечень ключевых недочетов, требующих безотлагательного устранения. Основные замечания касались качества уборки подъездов. Текущая практика ограничивается наведением порядка на уровне человеческого роста, при этом повсеместно зафиксированы грязные окна и паутина под потолком. Также выявлены нарушения правил размещения электропроводки: провода часто свисают над газовыми трубами, входной группой и просто над головой людей. Кроме того, была отмечена необходимость контроля за общедомовым имуществом, поскольку интернет-провайдеры без согласования размещают в подъезде свое оборудование и сверлят стены. Вместе с тем замечания касались уборки придомовой территории, замены почтовых ящиков, входных дверей в подъезде и лампочек.
Прошу всех устранить недоработки, оперативно реагировать на обращения жильцов и наладить работу на должном уровне, – отметил глава администрации Евпатории.
По материалам официальной страницы глава администрации Евпатории Александра Юрьева в социальной сети «Вконтакте»
