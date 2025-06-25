Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Евпатории проводят проверку по факту возгорания в детском батутном центре
Новости Республики
В Евпатории проводят проверку по факту возгорания в детском батутном центре
фото: пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Евпатории проводят проверку по факту возгорания в детском батутном центре

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:47 25.06.2025

В ходе мониторинга телеграм-каналов сотрудниками Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю была выявлена информация о возгорании в детском батутном центре в городе Евпатории.

Установлено, что возгорание произошло примерно в 16 часов 24 июня. Персонал самостоятельно потушил пламя. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина – короткое замыкание. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу по городу Евпатория в рамках процессуальной проверки, которая проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ), тщательным образов установить обстоятельства происшествия. Следствием в целом будет изучена легальность работы батутного центра, наличие разрешительной документации и соблюдение техники безопасности. Ход и результаты проверки В.Н. Терентьев поставил на личный контроль, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Узнайте больше:  В Саках руководитель местного ТК пытался дать взятку сотруднику ФСБ
голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x