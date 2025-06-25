В Евпатории проводят проверку по факту возгорания в детском батутном центре

Установлено, что возгорание произошло примерно в 16 часов 24 июня. Персонал самостоятельно потушил пламя. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина – короткое замыкание. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу по городу Евпатория в рамках процессуальной проверки, которая проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ), тщательным образов установить обстоятельства происшествия. Следствием в целом будет изучена легальность работы батутного центра, наличие разрешительной документации и соблюдение техники безопасности. Ход и результаты проверки В.Н. Терентьев поставил на личный контроль, — сообщили в пресс-службе ведомства.