В Евпатории пьяный нарушитель пытался дать взятку госавтоинспектору

В Евпатории пресечены противоправные действия водителя легкового автомобиля, пытавшегося дать взятку сотрудникам ГИБДД.

Инспекторами ДПС в Евпатории был остановлен легковой автомобиль «Шевроле ». Поведение мужчины, управлявшего транспортным средством, вызвало у полицейских подозрения в том, что он находится в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Сотрудники ГИБДД предложили гражданину пройти в служебный автомобиль для составления протокола об админправонарушении по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, — рассказали в МВД по РК.

Нарушитель предложил полицейским решить вопрос «на месте». Инспекторы ДПС предупредили водителя об ответственности за дачу взятки, но мужчина не отреагировал и положил 5 000 рублей между передними сидениями служебного автомобиля.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года. Также гражданин привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.