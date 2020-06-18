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В Евпатории работают информационные точки «Я — «ЗА» ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!»

В Евпатории работают информационные точки «Я — «ЗА» ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:08 18.06.2020

Молодежь Евпатории проводит активную работу по информированию населения об изменениях в Конституции, а также предлагает посетить избирательный участок в день голосования.

Для привлечения внимания граждан организуется выдача информационных листовок с описанием поправок и информацией о том, как будет проходить голосование. Частью этого мероприятия может стать каждый желающий, который старше 18 лет и он хочет стать частью исторического события в нашей стране! Информационная точка работает по адресу: Победы, 53 «Универсам». Регистрация проходит на платформе dobro.ru, — отмечают в Управлении по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории.

В Евпатории работают информационные точки «Я — «ЗА» ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!»

фото: Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории

В Евпатории работают информационные точки «Я — «ЗА» ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!»

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